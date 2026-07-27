EFICENCIA: DEPARTAMENTO DI TRAFICO TA HAYA MAS EQUIPO SOFISTICA PA CONTROLA TRAFICO

Savaneta, ARUBA: Recientemente altocomisario sr. Ramon Arnhem a haci un bishita di trabou na

Departamento di Trafico. Durante su bishita, den presencia di e coleganan di Departamento di Trafico y tambe

di e Unidad Motorisa, altocomisario Arnhem a haci entrega oficial di diferente material y ekipo nobo.

Entre e ekiponan entrega tin tabletnan moderno y radar-guns pa midi velocidad. E hermentnan digital aki lo

yuda e agentenan haci nan trabou di control mas eficiente.

Cu e inversion rekeri Cuerpo Policial Aruba ta demostra su compromiso continuo pa sigui modernisa e

organisacion. Dor di inverti den tecnologia y material di calidad, KPA ta busca no solamente pa mehora e

eficiencia di su personal, sino tambe pa garantisa mas seguridad y orden den trafico pa e comunidad di Aruba.