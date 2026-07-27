EFICENCIA: DEPARTAMENTO DI TRAFICO TA HAYA MAS EQUIPO SOFISTICA PA CONTROLA TRAFICO

Savaneta, ARUBA: Recientemente altocomisario sr. Ramon Arnhem a haci un bishita di trabou na
Departamento di Trafico. Durante su bishita, den presencia di e coleganan di Departamento di Trafico y tambe
di e Unidad Motorisa, altocomisario Arnhem a haci entrega oficial di diferente material y ekipo nobo.
Entre e ekiponan entrega tin tabletnan moderno y radar-guns pa midi velocidad. E hermentnan digital aki lo
yuda e agentenan haci nan trabou di control mas eficiente.
Cu e inversion rekeri Cuerpo Policial Aruba ta demostra su compromiso continuo pa sigui modernisa e
organisacion. Dor di inverti den tecnologia y material di calidad, KPA ta busca no solamente pa mehora e
eficiencia di su personal, sino tambe pa garantisa mas seguridad y orden den trafico pa e comunidad di Aruba.