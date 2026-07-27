A gradua di Universidad di Aruba, Ariana Gabriella Arends.

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ORANJESTAD – Dia 23 juli, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Ariana Gabriella Arends.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen? Modernisering van het personenvennootschapsrecht in Aruba en Nederland in rechtsvergelijkend perspectief ”

Miembronan di e comision di examen tawata:

dr. J. Hamers dr. C. Bollen dr. C. Luk

Universidad di Aruba ta felicita Ariana Gabriella Arends cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Ariana Gabriella Arends.

ORANJESTAD – Op donderdag, 23 juli, 2026 verdedigde Ariana Gabriella Arends haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

“Rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen? Modernisering van het personenvennootschapsrecht in Aruba en Nederland in rechtsvergelijkend perspectief ”

De examencommissie bestond uit de leden:

dr. J. Hamers dr. C. Bollen dr. C. Luk

De Universiteit van Aruba feliciteert Ariana Gabriella Arends van harte met het behaalde resultaat.