A gradua di Universidad di Aruba, Ariana Gabriella Arends.

ORANJESTAD – Dia 23 juli, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Ariana Gabriella Arends.
El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen? Modernisering van het personenvennootschapsrecht in Aruba en Nederland in rechtsvergelijkend perspectief ”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- dr. J. Hamers
- dr. C. Bollen
- dr. C. Luk
Universidad di Aruba ta felicita Ariana Gabriella Arends cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Ariana Gabriella Arends.
ORANJESTAD – Op donderdag, 23 juli, 2026 verdedigde Ariana Gabriella Arends haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“Rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen? Modernisering van het personenvennootschapsrecht in Aruba en Nederland in rechtsvergelijkend perspectief ”
De examencommissie bestond uit de leden:
- dr. J. Hamers
- dr. C. Bollen
- dr. C. Luk
De Universiteit van Aruba feliciteert Ariana Gabriella Arends van harte met het behaalde resultaat.