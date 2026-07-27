Vacacion escolar: K9 UNIT CU PRESENTACION NA MUCHANAN DI M-JOY CHILDCARE CENTER

Santa Cruz, ARUBA: Recientemente Unidad di K9 Unit a haci un presentacion pero tambe

demonstracion na un grupo grandi di mucha na M-Joy Childcare Center. E muchanan por a mira di serca e

actuacion policial pero tambe mira e cachonan policial cu ta forma parti di nos organisacion policial.

E muchanan a pone atencion y a comporta asina bon pa scucha tur e informacionnan importante kico un cacho

policial su tarea ta. Cu caranan contento pero tambe curioso e muchanan hunto cu e lidernan di dicho lugar a

keda contento cu e demonstracion, asta un di lider nan mes a participa.

Cuerpo Policial Aruba ta gradici M-Joy Childcare Center pa ricibi K9 Unit pa asina informa y educa nos

futuronan di mayan.