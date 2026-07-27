Aruba a conoce e di 4 miyonario pa 2026 cu Lotto!

ORANJESTAD, Aruba – 27 di juli, 2026: Diasabra anochi 25 di juli tabata tin e sorteo miyonario di Lotto 5. E numbernan ganado di Lotto 5 pa diasabra anochi tabata: 05-11-13-32-35 Joker: 15 y Letter H y manera e resultado a wordo procesa a bin haya sa cu tin 1 solo ticket ganado.

E feliz ganado a gana e jackpot total di Lotto 5 di 1 miyon 250 mil florin cu a wordo bendi na rebendedo Tele-Uno.

Awe dialuna, Aruba ta sera conoci cu e di 4 feliz miyonario cu Lotto, e loteria di Aruba pa aña 2026. Carlos ta conta cu el a cumpra numbernan loco na Tele-Uno y pa su gran sorpresa e tabata tin e ticket miyonario di Afl. 1.250.000,-!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.