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CUERPO POLICIAL TA INFORMA- 61 CHAUFFEUR A HAYA BOET PA CORE DURO!

13:34  July 27, 2026  Leave a comment

Diahuebs atardi polisnan di districto di Oranjestad a tene un control den trafico dirigi riba velocidad halto.

Durante e control aki Unidad Motorisa tambe a forma parti. E control a tuma lugar ariba Avenda Watty Vos na altura di rotonde di Bushiri.

Un totaal di 61 chauffeur a haya boet pa pasa e velocidad maximo cu ta permiti tambe un chauffeur a haya boet pa no tin su faha di seguridad bisti y un chauffeur cu no tabata tin rijbewijs.

Controlnan den trafico ta sigui y Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion pa abo chaufeur tin bo documentonan na ordo y valido cu bo.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.

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