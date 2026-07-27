CUERPO POLICIAL TA INFORMA- 61 CHAUFFEUR A HAYA BOET PA CORE DURO!

Diahuebs atardi polisnan di districto di Oranjestad a tene un control den trafico dirigi riba velocidad halto.
Durante e control aki Unidad Motorisa tambe a forma parti. E control a tuma lugar ariba Avenda Watty Vos na altura di rotonde di Bushiri.
Un totaal di 61 chauffeur a haya boet pa pasa e velocidad maximo cu ta permiti tambe un chauffeur a haya boet pa no tin su faha di seguridad bisti y un chauffeur cu no tabata tin rijbewijs.
Controlnan den trafico ta sigui y Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion pa abo chaufeur tin bo documentonan na ordo y valido cu bo.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.