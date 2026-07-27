—Cuerpo Policial Ta Informa- E DI 9 MORTO DEN TRAFICO

Diadomingo pa mas o menos 4:30 di atardi central di polis ta wordo notifica di un accidente na Seroe Blanco
E prome informe ta cu un señora manehando un Ford Fusion color blanco lo a dal den un pilar di cura di un cas y e lo ta herida.
Central di polis ta despacha patruya di polis y ambulance na e sitio di e sucedido.
Na yegada di patruya di polis ta bin topa cu e señora den e auto na dicho sitio.
Ambulance tambe a presenta y a stabilisa e victima y transporte pa hospital pa haya asistencia medico avansa.
Polis di trafico a presenta na e sitio pa asina haci nan investigacion.
Dialuna mainta polis di trafico ta wordo informa dor di personal di hospital cu lamentablemente e señora a fayece. Dokter na hospital ta constata morto di e señora Olga Denise Lampe naci na Aruba 10 april 1942 (84 aña).
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.