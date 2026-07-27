[VIDEO] Accidente semi frontal entre 2 s.u.v. cu hendenan herida na Palm Beach

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente basta fuerte cu hendenan herida pariba di e rotonde Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda un Geely bayendo pariba cu velocidad halto a bay banda robes di caminda bay dal semi-frontal riba e Chevrolet. Debi na e impacto den ambos auto hendena resulta herida. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e heridonan y a transporta nan pa hospital.