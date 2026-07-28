Reflexion Diamars 28 July 2026.

Cu hopi alegria pa wak otro día den nos bida den compania di nos sernan queri.
Tur dia nos ta gradici nos bon Dios pa habri e caminda pa nos y pa ta cuida nos di tur cos malo.
Den man di Dios nos ta sigur.
Nos mester concientisa nos hendenan pa cuida nan salud
Na jong nos ta pasa mas lihe riba cualkier sorto di
malesa, ta na grandi nan ta suta nos pisa, pesey nos mester cuida curpa.
Nos tur tin hendenan cu nos ta stima, ta otro motibo atrobe pa nos cuida curpa, pa nos tin salud pa wak pa nan.
Aki nos tin di bisa stima locual nos tin y no stima locual bo no tin.
Hopi Pas. Amor. Kariño y Respet ta locual nos mester parti cu nos hendenan y nos prohimo.
Según un mucha ta crese e ta sinja husga entre kiko ta bon I kiko ta malo
Pa ora nan tin madures, nan mes por forma nan bida y un dia guia nan juinan tambe.