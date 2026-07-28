Rapport Nobo di Scenario Climatico den Idiomanan Local y un Herment di Scenario Interactivo lansa pa Aruba, Curaçao y Sint Maarten

ORANJESTAD – E International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC), den nomber di su organisacion asociado, a anuncia awe e publicacion di rapport di scenario climatico pa Aruba, Curaçao y Sint Maarten den idiomanan local. E rapport ta basa riba e publicacion na idioma Ingles publica na december 2025 y awor ta disponibel na Papiamento (Aruba), Papiamentu (Curaçao) y Hulandes. E publicacion ta resultado di un colaboracion unico entre e servicionan meteorologico nacional di Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Hulanda.
Introduccion di Scenarionan Climatico pa Aruba, Curaçao y Sint Maarten
E scenarionan climatico ta forma parti di e proyecto mas recien di IPDC den Caribe Hulandes, enfoca riba scenarionan climatico y servicionan digital di informacion climatologico. Basa riba datonan cientifico, e scenarionan a wordo desaroya pa e añanan 2050 y 2100. Nan ta destina pa sostene e diseño di medidanan di adaptacion na cambio climatico y e desaroyo di plannan nacional di adaptacion climatico.
E scenarionan climatico ta mustra con variabelnan importante di clima por cambia, incluyendo temperatura, velocidad di biento, precipitacion y nivel di lama. Uzando modelonan global di clima y observacionnan historico local, a adapta e scenarionan specificamente na e circunstancia geografico y climatologico unico di Aruba, Curaçao y Sint Maarten.
Den e ultimo decadanan, temperatura promedio mundial a subi como resultado di un aumento den emision di gasnan cu ta causa efecto greenhouse. E cambionan aki ta afecta bida di hende rond mundo, incluyendo habitantenan di islanan chikito manera Aruba, Curaçao y Sint Maarten. Pa e motibo ey, ta esencial pa compronde con clima por sigui cambia durante e resto di e siglo aki, pa por tuma decisionnan informa y haci planificacion pa largo plaso.
Introduccion di un instrumento digital pa uzo facil riba e Climate Impact Atlas
Ademas di e rapportnan nobo, IPDC ta anuncia e lansamento di un instrumento digital nobo di scenario climatico riba Climate Impact Atlas di Aruba, Curaçao y Sint Maarten. E instrumento interactivo y facil di uza aki ta permiti usuarionan explora e scenarionan climatico y nan implicacionnan di un forma simpel.
Usuarionan por selecta un horizonte di tempo (2050 of 2100) y un variabel di clima (temperatura, precipitacion, biento of nivel di lama) pa mira e proyeccionnan relevante. E resultadonan presenta den e instrumento ta completamente consistente cu e raport di scenario climatico pa Aruba, Curaçao y Sint Maarten.
E instrumento ta disponibel den tur idioma local, loke ta haci’e particularmente valioso pa uzo educativo, informacion publico y involucracion di diferente grupo di interes.
Pa mas informacion
Por download e rapport di scenario climatico recien traduci for di e siguiente website-nan di partner: · Aruba: https://www.meteo.aw/ | https://ncrc-aruba.org/ · Curaçao: https://www.meteo.cw/ | https://www.weather.cw/cccp/index.php · Sint Maarten: https://www.meteosxm.com/ · KNMI: https://www.knmi.nl/ · IPDC: https://ipdc-climate-action.org/projects/climate-scenarios-and-digitisation-for-aruba-curacao-and-st-maarten/
E instrumento digital nobo di scenario ta accesibel via Climate Impact Atlas door di selecta “Climate Scenarios” den e menu: · Aruba: https://aruba.climateimpactatlas.com/ · Kòrsou: https://www.klimakorsou.com/ · Sint Maarten: https://stmartin.climateimpactatlas.com/
Partnernan
E scenarionan climatico a wordo desaroya pa IPDC den colaboracion cu su organisacion asociado: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Departamento Meteorologico Aruba (DMA), Meteorological Department Curaçao (MDC), Meteorological Department Sint Maarten (MDS), y tambe e gobierno-nan di Aruba, Curaçao y Sint Maarten.
E instrumento di scenario climatico a wordo desaroya pa Stichting Climate Adaptation Services (CAS).
IPDC ta un iniciativa financia pa Gobierno di Hulanda.