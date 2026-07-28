Directie Natuur en Milieu (DNM) ta refleha riba Dia Mundial di Conservacion di Naturalesa

ORANJESTAD — Dia 28 di juli ta marca e celebracion di Dia Mundial di Conservacion di Naturalesa (World Nature Conservation Day). Na e ocasion aki, Directie Natuur en Milieu (DNM) ta haci un yamada na henter e comunidad di Aruba pa tuma consciencia di e importancia fundamental cu conservacion di nos recursonan natural tin pa nos futuro.

E meta principal di e dia aki ta pa conscientisa comunidad global tocante e necesidad urgente pa proteha, preserva y maneha, na un manera sostenibel, e recursonan natural di nos planeta — incluyendo nos suela, awa, aire, flora y fauna. E principio fundamental tras di e observacion aki ta cu un medio ambiente saludabel y stabiel ta e base pa un sociedad y economia sostenibel prospero.

Dia Mundial di Conservacion di Naturalesa ta sirbi como un yamada pa accion. Individualnan, organisacionnan comunitario y instancianan gubernamental ta esnan yama pa combati e menasanan ambiental mas serio di nos tempo, manera e cambio di clima, e perdida di habitat, deforestacion y e reduccion di nos biodiversidad.

Origen di e celebracion

Diferente for di otro celebracionnan oficial di Nacionnan Uni cu ta origina di un resolucion, Dia Mundial di Conservacion di Naturalesa no tin un fundador of un decreto formal pa su creacion. E dia aki a nace di un iniciativa tipo grassroots, cu a crece globalmente pa medio di rednan internacional di conservacion y movimentonan ambiental no-gubernamental cu tabata busca pa establece un dia dedica exclusivamente pa resalta e preservacion di recurso natural.

Cu tempo, e iniciativa aki a ricibi sosten formal di ministerionan di medio ambiente, agencianan gubernamental den diferente continente y organisacionnan internacional cu tur aña riba 28 di juli ta organisa eventonan, campañanan educativo y iniciativanan di indole ambiental.

Naturalesa ta nos responsabilidad

Como cu DNM ta instancia di gobierno encarga cu formulacion di maneho y proteccion di nos medio ambiente y naturalesa na Aruba DNM ta reitera cu e proteccion di nos naturalesa local no ta solamente un tarea pa gobierno, si no un responsabilidad comparti pa tur habitante di Aruba. Trahando hunto ta garantisa cu nos recursonan natural ta wordo conserva pa e generacionnan di awe y di mañan.