[VIDEO] Solo a “blind” chauffeur di pick-up bay otro banda di caminda dal semi-frontal riba auto contrario

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Rooi Prikichi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e solo a stroba e chauffeur di un pick-up y ela bay otro banda di caminda y a dal semi-frontal riba e Kia picanto di otro banda di caminda. Debi na e impacto e dama di e Kia Picanto a resulta herida. E chauffeur di e pick–up a nenga atencion medico. Ambulans a transporta e dama pa hospital.