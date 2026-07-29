Reflexion Diaranson 29 July 2026.

Un bunita dia cu ta parti siman den dos y nos ta gradici nos bon Dios pa tur cu bendicion.
Nos tin hopi familiares cu ta cu vakantie, varios den exterior, otro den hotel, tin den camping y gewoon na cas.
Mane nos kier bisa, hasi bo esfuerso pa por pasa den e porta mas smal cu tin, paso hopi lo purba, pero nan no ta logra pasa.
Nos sa cu bida ta duro y bida ta sinja nos maske kiko pasa keda cu bo sonrisa riba bo cara, maske cuanto dolor por tin paden, bo tin di keda fuerte.
Hende pa hasi bo malo tin cantidad,
Dia pa dia mas maldad y nos Señor ta rabia cu e hendenan malo riba e mundo aki.
Hubentud ta e víctima mas grandi di loke no ta bon y hopi ta bai perdi.
Nos ta kopia tur cos cu ta wordo hasi den exterior, te cu nos no sa unda nos lo bai para.
Dios ta pidi nos pa keda kere den Dje, y fortalese nos Fe.
Nos ta kere den loke nos no por wak.
Nos mester keda hunto y hasi unión, cu ta duna forsa.