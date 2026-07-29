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[VIDEO] Dama pasahero ta djies benta supuestamente un cabito di sigaria riba e rotonde cual por pega candela y ta muestra di sushedad

10:54  July 29, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta un ciudadano preocupa a manda nos e video unda un dama pasahero den un Honda Fit ta benta un cabito di sigaria for di e auto. Esaki ta refleha cu ta susha caminda y cu posibilidad di pega candela.

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