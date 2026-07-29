Posted in OPINION [VIDEO] Dama pasahero ta djies benta supuestamente un cabito di sigaria riba e rotonde cual por pega candela y ta muestra di sushedad 10:54 July 29, 2026 Leave a comment Diaranson mainta un ciudadano preocupa a manda nos e video unda un dama pasahero den un Honda Fit ta benta un cabito di sigaria for di e auto. Esaki ta refleha cu ta susha caminda y cu posibilidad di pega candela. Related Articles Openbrief; Rutte, Knops, Kamer INTEGRO e INTEGRIDAD Dos palabra masha sensibel Un ensayo di Vivienno Frank, Sr. Remetido: Vrijen, verloven, trouwen en kinderen krijgen is verboden OPINION: De gaande Caribische oorlog.