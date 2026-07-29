Posted in INCIDENTE Polisnan di distrito 2 (Noord) ta sigui cu nan control den trafico, a para bira awo cu den rat’i ora ta parti entre 10 cu 20 boet 13:42 July 29, 2026 Leave a comment Polisnan ta controlando e trafico tur dia parando autonan na cualkier partinden dia of anochi cu e unico meta pa haci nos trafico mas sigur. Related Articles A.T.A.: Autentico Aruba Culinary Festival ta un exito! ‘Ta gradici pa e comprension durante cierre di cayanan te cu dialuna 5or di marduga’ S.U.V. a sali sin duna preferencia na un truck riba caminda di preferencia na Santa Cruz E sorteo di Lotto 5 ta hunga awe diahuebs KIWANIS CLUB OF ARUBA A HACI DONACION DI AWG 43,250.00 NA DIFERENTE FUNDACION