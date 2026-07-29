[VIDEO] Candela di sushi grandi a pega parti di un cas bandona na Paraguana na candela!

Diaranson atardi a drenta informe di cu tin un cas bandona cu lo ta na candela na Paraguana, mesora a dirigi e bomberonan na e sitio. Na yegada di e bomberonan mesora nan a nota cu ta hopi sushi na varios caminda cu nan lo a pega na candela. Mesora a a cuminsa combati e candela aki cu a kima un parti di e cas bandona. Cu ayudo di e tankwagen nan a logra domina y paga e candela completamente. Barancanan a ser poni pa hendenan no benta sushi eynan pero a logra pasa toch y awor a pega esaki na candela.