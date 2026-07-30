Reflexion Diahuebs 30 July 2026.

Awe nos ta habri otro día tempran y cuminsa na gradici nos bon Dios pa su bendicion.
Nos ta mas serka di fin di siman y e curpa sa tambe cu e holor di diabierna ta na caminda.
Maske nos tin hopi hende den exterior cu vakantie, of na differente caminda riba nos isla mes, toch nos ta sinti e ambiente di fin di siman, cu ta fin tambe di luna siete.
Semper nos ta pone nos bon Dios prome cu tur cos, y dimes semper cos ta bai bon, of mane nos ta desea.
Nos por a mira hopi futbolista den mundial tabata resa y pidi Dios pa juda nan duna lo miho di nan banda.
Majoria equipo tabata hunga den tremendo cooperacion cu otro, den un team, y e frutanan tabata conoci.
Claro cu Dios no por juda tur pa coi kampeon, pero si pa nan duna lo miho di nan mes.
Si nos keda biba cu hopi Fe, den nos mes lo nos por ripara cu e ta e motor tras di nos exito den tur cos.
Den sanacion di un malesa, prome cu un examen, di un obstáculo cu mester domina, di un operacion grandi, enfin den tur cos nos mester tin hopi Fe.