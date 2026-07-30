Accidente cu 2 hende herida riba Avenida Milio Croes banda di Voogdijraad

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Voogdijraad, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto Toyota preto a bay subi caminda dilanti di Voogdijraad pero e no a duna preferencia na e Honda Fit di zuid y a dal e mande bay dal e pick-up cu tabata para ta sortia riba e caminda biniendo di Sabana Blanco. Door di e dobbel impacto 2 persona a resulta levemente herida. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan.