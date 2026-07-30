Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa dama turista di 40 aña cu a cay flauw na Bubali, no sa si e ta “deshydrata” 14:02 July 30, 2026 Leave a comment Diahuebs merdia a drenta informe di un dama turista di 40 aña a cay flauw na Bubali y no sa si por ta trata di “deshydratacion”, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Related Articles Accidente hit & run riba L.G. Smith Boulevard banda di Parlamento Ciclista di edad a cay den banda na Caya Eleuterio “Boes” Orman Taxista a bira DIDI pa un amigo bao influencia net ora polis a yega Entrante 1 di januari 2026 pensionadonan ta paga menos na prima di AZV Pensionadonan ta paga 0% riba e prome Afl. 30.000 di entrada