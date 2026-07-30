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Ambulans a bay pa dama turista di 40 aña cu a cay flauw na Bubali, no sa si e ta “deshydrata”

14:02  July 30, 2026  Leave a comment

Diahuebs merdia a drenta informe di un dama turista di 40 aña a cay flauw na Bubali y no sa si por ta trata di “deshydratacion”, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.

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