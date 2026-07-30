Chauffeur di un Mitsubishi Lancer a bay horta un shot bira net ora un Suzuki Vitara ta bini!

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu un persona herida na e crusada “T” pazuid di Fantastic Gardens na Bushiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda unda e chauffeur di un Mitsubishi Lancer a bay horta un shot di bira dilanti un Suzuki Vitara pero e no a calcula e distancia ni e velocidad y esaki a bin dal riba dje. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e Vitara un homber di 74 aña a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur na e sitio mes.