Reflexión Diasabra 1 Augustus 2026.

Nos ta riba un fin di siman y nos sa cu lo ta pa diberti y relaha.
Nos kier cuminsa na gradisi nos bon Dios y pidie pa E sigui cu nos tur dia.
Sigur nos tur mester sigui lucha tur dia te cu nos sa nos ta stabiel y bon para riba nos pianan.
Cu hopi Fe y confiansa nos mester purba logra cu bendicion di nos bon Dios.
Prome cu nos jega asina leuw cu e lucha di mes sa cu nos por cai abou of cai sinta, después e stabilidad den bida ta jega.
Mane nos yuinan ta mira nan mayornan ta lucha pa duna nan lo mejor cu por, di mes nan tambe ta studia y lucha pa nan tambe por gosa despues pa nan tin un bon cas, un bon trabou y un dushi famia.