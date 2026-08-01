 Posted in INCIDENTE

Polis ta sigui cu nan controlnan na diferente sitio hasta dilanti Bestuurskantoor

17:28  August 1, 2026  Leave a comment

Recientemente por a nota cu polisnan ta sigui cu nan control, te hasta dilanti Bestuurskantoor nan ta para auto controla nan papelnan si esaki ta na ordo y tur cos na e auto tambe ta na ordo.

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