Posted in INCIDENTE Polis ta sigui cu nan controlnan na diferente sitio hasta dilanti Bestuurskantoor 17:28 August 1, 2026 Leave a comment Recientemente por a nota cu polisnan ta sigui cu nan control, te hasta dilanti Bestuurskantoor nan ta para auto controla nan papelnan si esaki ta na ordo y tur cos na e auto tambe ta na ordo. Related Articles [VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu tabata core malo Problema di pareha den auto na Papilon Turista di edad canando na e strand banda di hotelnan highrise a djies sak den otro Polis a logra detene adicto ambulante cu tabata purba kibra pa drenta horta un negoshi den Schelpstraat