Polisnan mester a bay atende motociclistanan cu tabata ref nan brommer dilanti e hotzone banda di e hotelnan highrise

Diadomingo madruga a drenta informe di molester di refmento di brommer dilanti e hotzone banda di e highrise hotelnan, mesora a dirigi patruyanan na e sitio pa atende cu e motociclistanan aki. Na yegada di e patruya a bin encontra sola,emte algun di nan cual a ricibi boet pa nan comportacion. Polis a splica nan cu e zonido na e oranan ey nan mester tene cuenta cu e turistanan cu a bay pa disfruta e musica y no e desordo cu nan tabata haci y tambe esnan drumi na hotel cual ta wordo stroba den nan soño.