[VIDEO] Auto bayendo abao riba banda robes a dal den 2 UTV y 3 persona a resulta herida

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente basta serio na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur bao influencia coriendo un Kia Rio Hatchback a bay banda robes di caminda y a bay dal e di 2 UTV den e tour y piesa a spart bay dal un turista na su pia mientras e auto mes a dal un otro UTV sigui bay pabao resultando herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e 3 victimanan pero a manda 2 ambulans mas y materialewagen ya cu un di e victimanan cu a resulta herida ta pega den e auto. Na yegada di e equipo di rescate di bombero a logra libera e dama pa asina hib’e hospital. E chauffeur di e auto tabata bao influencia y lo a ser deteni pero como no tabata tin polis pa compañe bay abao ya cu e tabata herida. Na final tur 3 herido a ser hiba hospital.