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[VIDEO] Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di turista den un auto di huur.

20:26  August 2, 2026  Leave a comment

Diadomingo anochi a drenta informe di un otro accidente na Brazil, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin emcontra cu un accidente unda e chauffeur di un auto bieuw tur golpia no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bin dal tras di un auto di huur cu turistanan aden. Ademas e turistanan tabata hopi disgusta, polis a papia cu nan y a splica cu akinan tin seguro obligatorio y e aseguro lo atende cu e compania di huur auto. Ambulans pasando a puntra si tin hende herida pero esey no tabata e caso y a sigui su caminda.

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