[VIDEO] Chauffeur burachi tras di stuur a dal un mucha di 17 aña riba bais electrico na Brazil

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Brazil, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Hyundai i10 kende tabata bao influencia di alcohol no a duna preferencia na e bicicleta electrico y a dal e mucha bente abao. Debi na e golpi y caida e mucha a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital cu sla na heup y pia. Polis a test e chauffeur y esaki a sali malo p’e y nan a detene.