[ VIDEO ] Palo di lus cu coriente riba dje a cay riba 2 auto staciona den Tangerinastraat causa daño

Dialuna mainta tempran a drenta informe di un incidente unda cu un palo di lus a cay riba 2 auto den Tangerinastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio y tambe Elmar. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e palo di lus cual lo tin un spandraad pa wante lo a putri te los varios dia caba y tabata djies benta abao. Awe mainta tempran mas o menos 6’or y 15 e palo di lus a bin abao y a cay riba un sportscar preto y un suv recien gespuit. Causando daño riba nan. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.