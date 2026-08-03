Reflexion Dialuna 3 Augustus 2026.

Nos ta gradici nos bon Dios pa por habri dia y siman nobo cu hopi bendicion.
Nos oracion di mainta ta pa nos por tin un dia y siman exitoso y felis.
Nos speransa ta percura pa nos ta contento
Semper corda cu oracion ta hasi bon
Nos Fe den Dios ta algo hopi grandi cu ta guia nos tur caminda cu nos bai.
Dios tin un amor pa nos cu ta hasi nos inseparabel.
Ora nos tin hamber pa cuminda nos por jena nos barica cu cuminda
Pero hamber pa jena nos curason cu amor di Dios ta hopi valioso y infinito.
Nos ta resa tur ora na Señor pa hasi nos digno di ta instrumento pa su Sanacion.
Nunca nos stoma por jena cu amor, y bendicion di Señor.
Resa y pidi lo bo hanja y Señor lo tin un bon luga warda pa bo serka Dje.