Chauffeur no a ripara cu e Suzuki su dilanti a pone señal pa bira na man robes y a bay dal su tras y e dama chauffeur di e auto dilanti a resulta herida

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Toyota Corolla no a ripara cu e Suzuki Spresso su dilanti tabata para cu señal pa bira pero e no a pone atencion y a bay dal tras di e Suzuki. Aconsecuencia di esaki e dama chauffeur tabata keha di dolor na su lomba y nek. Como cu tur ambulans tabata ocupa a manda e foficier na warda pa bay control’e mientras tabata spera riba e proximo ambulans liber pa atende. Un rato despues un ambulans a desocupa y a bay direccion di e accidente. Na su yegada a atende e dama y a transporte pa hospital.