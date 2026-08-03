Posted in INCIDENTE A yama bomberonan pa un candela na San Miguel, pero na nan yegada esaki mes a paga! 10:56 August 3, 2026 Leave a comment Dialuna mainta a drenta informe di un candela di mondi na San Miguel, mesora a dirigi un unidad. Na yegada di e bomberonan a bin descubri cu esaki lo a paga di su mes. Related Articles Accidente Hit & Run entre 2 pickup na Noord a termina na detenshon di dama chauffeur bou influencia. Polis a detene sospechoso cu a menasa security di hotel cu morto Aruba Lions Club a instala su directiva pa 2024 – 2025 [VIDEO] Chauffeur di un Kia Rio a baha caminda dal un Suzuki Minivan staciona mand’e bay dal contra un pilar di cas na Santa Helenastraat