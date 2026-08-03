FCCA ta lansa campaña “Yabi den bo man” pa benta di 20 cas cu tereno y hipoteca den un solo pakete!

Fundacion Cas pa Comunidad Arubano ta presenta su campaña di hipoteca “Yabi den bo man”. Un proyecto unico cu ta duna 20 famia e oportunidad pa bira doño di un cas nobo, completamente cla pa bo biba aden cu tereno propio y un hipoteca den un solo pakete. Cu e campaña aki FCCA kier haci e proceso pa bira doño di un cas mas facil.
E campaña aki ta consisti di 17 ‘rijtjeswoningen’ na Rooi Bosal y 3 ‘alleenstaande woningen’ na Shaba. E terenonan na Rooi Bosal ta varia di 84 m2 y 245 m2 y na Shaba e terenonan ta di 378 m2, 387 m2 y 388 m2. E prijsnan di e casnan na Rooi Bosal ta entre AWG 307,895 y AWG 366,800 y na Shaba e prijsnan ta entre AWG 311,745y AWG 324,717. Personanan interesa por scoge un di e 20 opcionnan di cas cu tereno cu ta disponibel riba e website di FCCA (www.fcca.com).
Cu e campaña aki FCCA kier haci e proceso pa bira doño di un tereno y cas sin ningun preocupacion. Esnan cu cualifica pa un hipoteca no mester pasa door di diferente proceso pa busca tereno, construi cas cu financiamento separa. Tur esaki lo wordo coordina y regla door di FCCA pa scapa e cliente di tur e stress cu e proceso aki por trece cune. E casnan lo wordu entrega na e doño ora e cas ta completamente cla. Locual ta nifica cu e vivienda lo wordu construi completamente y lo entrega e comprado e ‘Yabi den su man’ (na estilo di ‘turnkey’) pa e y su famia por muebla e vivienda y muda den dje.
Por aplica solamente online pa un hipoteca pa un di e casnan den e campaña di “Yabi den bo man” riba www.fcca.com. Aplicacion lo habri oficialmente dialuna, dia 17 di augustus 2026 for di 9’or di mainta. E proceso di aplicacion lo wordo atendi segun e orden cu e drenta, pa asina garantisa un proceso husto y transparente. Esey ta nifica: e prome cu aplica, ta e prome pa wordo atendi. Ta hopi importante pa manda tur documentacion mesora pa asina e aplicacion por wordo atendi. Aplicacion cu falta documento lo no por wordo atendi. E campaña aki ta termina dialuna, dia 31 di augustus 2026.
Pa aplica online dia 17 di augustus, personanan interesa mester prepara e siguiente documentonan:
- Copia di un prueba valido di identidad di e solicitante y su pareha (paspoort, cedula of rijbewijs di Aruba)
- Copia di comprobante di entrada (“payslip”) segun situacion:
- Dos (2) ultimo comprobante si ta cobra mensual
- Cuater (4) ultimo comprobante si ta cobra pa kinsena
- Seis (6) ultimo comprobante si ta cobra cada dos siman
- Ocho (8) ultimo comprobante si ta cobra semanal
- Seis (6) ultimo comprobante si e entrada ta basa riba comision, trunk of tips
Ademas:
- Informacion di cualkier prestamo adicional y na cua institucion ta paga esakinan.
- Entrada adicional y di unda esaki ta bin.
Pa aplica pa un hipoteca cu FCCA, e solicitante mester ta residente di Aruba. Pa bin na remarca pa un hipoteca ta depende di e persona su capacidad financiero y tambe un resultado positivo di screeening.
FCCA ta sigui compromete pa crea oportunidadnan pa famianan realisa nan soño di tin un cas y tereno propio. E campaña ‘Yabi den bo man’ ta un paso importante den e mision di FCCA pa ofrece proyectonan di vivienda cu ta pagabel, di calidad y cu ta cuadra na necesidanan di nos comunidad.
Como un fundacion, FCCA ta reinverti tur su ganashinan den proyectonan di vivienda social pa e comunidad. Esaki ta nifica cu ora un hende bira doño di su propio cas cu FCCA, e ta contribui tambe pa otro famianan haya nan propio hogar. Asina, e campaña ‘Yabi den bo man’ ta representa un situacion di beneficio pa tur partido: pa e cumprado, su famia y henter nos comunidad.
Pa e campaña aki no ta posibel pa bin aplica personalmente na oficina di FCCA na Sabana Blanco. FCCA ta conseha tur persona interesa pa bishita su website www.fcca.com pa lesa tur informacion tocante e casnan y e condicionnan pa asina por cuminsa prepara e documentonan necesario prome cu e aplicacion habri. Si tin cualkier pregunta por tuma contacto cu FCCA su Customer Service na telefon 522 3222.
Customer Service na telefon522 3222.