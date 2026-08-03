Homber ta perde su bida pa saca un boto pega den baranca, chapaleta a corte y ela fayese mesora!

Recientemente, Guardacosta a ricibi un informe for di un persona cu tabata den un boto pasando na Fuikbaai. E persona a bisa cu un boto na entrada di Fuikbaai a keda pega den e barancanan. E doño di e boto, un homber, cu a sali for di e boto pa yuda bay den awa pa yuda e boto bay bek den awa, pero e propeller di e boto a herid’e. E homber a muri na e sitio mes pa e heridanan mes. A base di e alarma, Guardacosta a lansa e alarma pa Citro Curacao, e organisacion di voluntario cu ta traha cerca cu Guardacosta, y nan a sali mesora. Ora nan a yega, e curpa sin bida di e homber a wordu treci a bordo di e boto di CITRO. E curpa sin bida di e homber a wordo treci na Puerto di Karibia na Caracasbaai, unda cu policial di Curaçao a tuma e curpa pa e tramitenan. E boto di e homber a sink na entrada di Fuikbaai y no ta representa ningun peliger pa trafico di barak. Nos y Guardacosta ta extende palabranan di condolencia pa famia y amistadnan di e difunto.