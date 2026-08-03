Studiantenan di Universidad ta Gana Subsidio di Investigacion pa Lansa Aruba su Prome “Coastal Open Current Monitoring”. [🇦🇼🇺🇸]

Eagle Beach, Aruba – Aug 3, 2026 – Motiva pa su compromiso cu conservacion marino via educacion y cu un enfoke cientifico, Iberostar Aruba, atraves di su iniciativa Aula di Lama, a otorga e Bright Future Research Grant na Kieran Kelly y Stephen Richards, studiantenan di SISSTEM na Universidad di Aruba cu actualmente ta finalisando nan estudio di Bachelor den Bio-Environmental Science. Financia pa Iberostar Aruba, e subsidio aki di AWG 20,000 ta apoya proyectonan innovativo di monitoria medio ambiente cu lo genera datonan valioso y accesibel pa publico na Aruba.

Despues di un evaluacion di proyecto ambiental, Kelly y Richards a wordo selecciona pa nan propuesta, “Coastal Current Monitoring in Aruba”. A scohe e proyecto ganador aki paso e ta atende cu un falta significante den datonan oceanografico di costa na Aruba, door di genera informacion cu actualmente no ta disponibel. A traves di e despliegue di un boei di monitorea di costa, e iniciativa lo midi e corientenan di lama rond di Aruba y lo haci e datonan aki libremente disponibel mediante un plataforma di acceso abierto.

Mientrastanto cu modelonan regional di coriente di lama, manera HYCOM, ta brinda informacion valioso pa analisisnan na escala grandi, nan resolucion espacial di aproximadamente 4 te cu 9 kilometer no ta suficiente pa capta cu precision e dinamica di costa di un isla chikito manera Aruba.

E proyecto ta diseña como un iniciativa continuo y di codigo habri (open-source), y ta spera cu e prome monitor di buoy lo wordo desplega dentro di e proximo seis lunanan. E buoy lo transmiti datonan di coriente di costa den tempo real pa un plataforma accesibel pa publico mehora pa Brenchies Lab, parti di Metabolic Foundation, creando e prome tracker centralisa y di codigo abierto pa datonan di coriente di lama na Aruba. Conforme mas boei wordo desplega cu tempo, e iniciativa ta apunta na construi un red di monitoreo di costa a largo plaso cu ta brinda informacion valioso pa investigadornan, organisacionnan ambiental, formuladornan di politica, manehadornan di costa, y e comunidad en general. E datonan aki lo yuda impulsa investigacion cientifico, decisionnan informa, y resiliencia di costa a largo plaso—brindando un apoyo valioso pa investigacion, conservacion marino, planificacion ambiental, y decisionnan basa riba evidencia.

E datonan lo yuda tambe mehora e comprension di e dinamica di e ecosistema di costa di Aruba, apoya e monitoreo di e movimiento di sargassum, identifica condicionnan di costa cu por ta peligroso manera rip currents fuerte, y stabilisa un fundeshi cientifico importante pa e futuro maneho y resiliencia di e ambiente marino di Aruba.

E propuesta ganado a wordo selecciona pa un panel di evaluacion consistiendo di tres profesor di Universidad di Aruba, incluyendo representacion di Metabolic Foundation, como tambe di Iberostar Aruba, Fundacion Iberostar, y Wave of Change. A evalua e solicitudnan basa riba nan capacidad pa soluciona e falta den datonan ambiental existente, factibilidad tecnico, escalabilidad, uso di conocemento y infraestructura local, continuidad a largo plaso, impacto ambiental, y nan contribucion na e conocemento di costa di Aruba.

E Bright Future Research Grant a wordo estableci pa Iberostar Aruba a traves di Aula di Lama pa apoya iniciativanan practico di monitoreo ambiental cu ta facil pa mehora/replica, ta crea valor duradero, y ta produci datonan ambiental cu ta beneficia Aruba den su totalidad. En bes di financia proyectonan di investigacion tradicional cu preguntanan predefini, e subsidio ta enfoca riba e creacion di sistemanan di monitoreo cu ta genera datonan confiabel y a largo plaso cu ta accesibel pa tur hende.

Tur e candidatonan a presenta propuestanan cu a demostra un fuerte merito cientifico y un pensamento innovativo, pero e propuesta di Kelly y Richards a destaca dor di introduci un enfoke di monitoreo di costa cu nunca antes a wordo implementa na Aruba. Su diseño ta ofrece tambe e potencial pa expande na multiple localidad rond di e isla, creando cu tempo un comprension cada bes mas completo di e corientenan di costa di Aruba.

A traves di Aula di Lama, Iberostar Aruba ta sigi inverti den talento local, colaboracion cientifico, y solucionnan ambiental innovativo cu ta contribui na e proteccion di e ecosistemanan marino unico di Aruba, fil di capacita e proximo generacion di profesionalnan ambiental.

Tocante Iberostar Hotels & Resorts

Iberostar Hotels & Resorts ta e division di hotel y e curason di e negocio di Iberostar Group, un multinacional spaño 100% propiedad di famia cu tin 70 aña di historia den turismo, cu su origen den negocio remontando na 1877. Su portfolio tin 33,500 camber den 100 hotel di cuater y cinco strea den 14 pais, dedica na brinda calidad excepcional y servicio di curason. Na mes momento, e ta mantene un modelo di turismo responsabel cu ta priorisa e bienestar di tanto hende como naturaleza.

Duna bon bini na 2.5 miyon huesped pa aña y cu un presencia primario na canto di lama, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e deseonan di tur biahero. Iberostar Waves ta brinda experiencianan yen di diberticion, perfecto pa famia y parehanan cu ta stima e beach. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, amplio y relahante cu servicio excepcional. Finalmente, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resorts di lujo den locacionnan exclusivo, distingui pa un servicio altamente personalisa y refina.

*E portfolio di Iberostar Beachfront Resorts ta exclui su interesnan na Cuba.

Driven by its commitment to marine conservation through education and a scientific approach, Iberostar Aruba, through its Aula di Lama initiative has awarded the Bright Future Research Grant to Kieran Kelly and Stephen Richards, SISSTEM students at the University of Aruba currently completing their Bachelor’s degrees in Bio-Environmental Science. The grant provides AWG 20,000 to support innovative environmental monitoring projects that will generate valuable, publicly accessible data for Aruba. Danki partners for your continued support!