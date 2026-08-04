[VIDEO] Chauffeur di Ford Mustang a malcalcula velocidad y distancia di motociclista y esaki a bay dal su tras na Savaneta

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada banda di S.Chow na Savaneta, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki at trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Ford Mustang a malcalcula e velocidad y distancia y a bay sali dilanti di un motociclista cu a bay dal tras di e Mustang y a pasa over di e auto bay cay otro banda di caminda. E motociclista a keda basta herida y hasta su man. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporta e motociclista pa hospital.