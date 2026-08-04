[VIDEO] Chauffeur di un Hyundai Accent a slip saliendo for di rotonde Las Americas bay dal frontal riba un Toyota Yaris

Diamars mainta tempran a drenta informe di un accidente forntal cu hende herida na rotonde Las Americas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Hyundai Accent saliendo for di rotonde Las Americas a slip riba e caminda muha y a bay dal net riba un auto di un agente policial cu a caba di baha warda. Debi na e impacto fuerte aki a pidi presencia di ambulans pa atende cu ambos chauffeur. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos chauffeur na e sitio mes.