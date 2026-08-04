Reflexion Diamars 4 Augustus 2026.

Cu hopi amor y carinjo nos ta habri otro día cu nos oracion pa gradici nos bon Dios pa tur momento den bon of den malo e ta cu nos.
Nos sa masha bon cu nos Fe den Dios por bira mas grandi so.
Nos confiansa y amor ta crese según nos tambe ta bira grandi y mas conciente cu nos mester di nos Señor den nos bida.
Nos sa cu solo ta sali y brilla pa tur hende, aki no tin cuenta di edad ni placa ni poder pasobra aki si tur ta igual.
Dios ta grandi y Dios ta bon, semper ta cumpli cu su promesa nan y no ta laga ningun hende na caya.
Un Salmo ta bisa : Bo palabra ta un lampi pa mi pianan, y un luz ariba mi caminda.
Dos cos importante den nos bida, nos pianan y luz pa duna claridad.
Hopi di nos grandinan tin problema cu pianan, cu ta cuminsa faya, y mester garoti y stoel di wiel pa por move.
Tambe e luz pa duna e claridad cu ta otro cu ta cuminsa bira skur y bista ta bay atrás te tin hasta ta bira ciego.