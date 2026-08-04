Accidente frontal cu heridos na e brug banda di MFA Santa Cruz

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e brug banda di MFA Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente frontal y cu 3 hende herida. Na yegada di e ambulansnan nan a atende 2 adulto y un baby. Despues di a atende nan a transporta nan pa hospital.

