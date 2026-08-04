 Posted in INCIDENTE

Homber a cay flauw y cuminsa saca banda di Pro Catedral San Francisco

12:15  August 4, 2026  Leave a comment

Diamars mainta a drenta informe di cu un homber a cay flauw banda di Pro Catedral San Francisco, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu un persona di edad a bira malo y a cay flauw, despues di esey ela cuminsa saca. E personal di ambulans a atende e victima na e sitio.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *