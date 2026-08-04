Bombero y polis a bay pa un candela na Sero Janchi

Diamars atardi a drenta informe di un candela na Sero Janchi, mesora a dirigi un unidad di bombero na e sitio. Na yegada di e bombero a bin nota cu ta sushi ta na candela pero esaki a ser cendi pa un adicto ambulante cu kier kima koper. E bisiña di pabao a bin pone na altura cu esey no ta bon y e adicto ambulante a lanta contra dje pesey a yama polis tambe. Na yegada di e patruya e bisiña a bin bisa polis cu e adicto ta coriendo cu un auto blanco pero na e momentonan e adicto no tey. Mientras bomberonan a paga e candela completamente.