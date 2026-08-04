Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa un persona cu a sak den otro y no ta reacciona na Bok Bok Wok na Ponton 16:58 August 4, 2026 Leave a comment Diamars atardi a drenta informe di cu un persona a sak den otro y no ta reacciona, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y transporte pa hospital. Related Articles Accidente pa falta di preferencia na crusada Caya Ernesto Harms cu Zoutmanstraat. Pick-up cu tabata lastrando un boto su antenna a dal ranca un waya na Kamay Na Dakota polis a evita dama bao influencia stuur auto y bira un peliger pa trafico Na Tanki Leendert polis a para y boet chauffeur pa infraccion cometi.