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Ambulans a bay pa un persona cu a sak den otro y no ta reacciona na Bok Bok Wok na Ponton

16:58  August 4, 2026  Leave a comment

Diamars atardi a drenta informe di cu un persona a sak den otro y no ta reacciona, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y transporte pa hospital.

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