[VIDEO] Chauffeur burachi tras di stuur a bira dilanti motociclista y esaki a bin dal riba dje

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Schotlandstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur di un Mazda 3 biniendo di pabao banda di Dijtham y a bira bay nort den Schotlandstraat sin a duna preferencia na un motociclista cu tabata bin di nort y esaki a bin dal riba dje y ela cay abao. Na yegada di e ambulans e motociclista a nenga atencion y e ambulans a sigui su rumbo. Ora polis a bay atende a ripara cu e chauffeur ta mustra bao influencia y a laga test e. E test a sali malo pa e chauffeur pa cual a detene. E vehiculo di transporte a bin buske y a hibe pa warda di polis.