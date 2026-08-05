Securitynan cu ta kere cu ta nan ta manda riba tereno publico y ta stroba prensa pa haci su trabao!

Na momento cu cu nos medio a haya informacion di un incidente nos a acudi na e sitio pa asina reporta locual a pasa. E biaha aki tabata riba e walkway publico dilanti Hilton unda e bringamento a sosode y no ni riba tereno di e hotzone ni tereno priva unda cu na algun ocasion trabao di prensa a ser stroba, e prome pa un security cu kier a hala prensa cu tabata cubri e incidente, pa e di dos un security cu tabata cende su flashlight pa stroba e filmamento y pa di tres ora cu nos tabata papiando cu un turista e security a bin bis’e pa no bisa nos nada. Normalmente nos no sa haya polemica cu security na sitionan asina pero riba caminda publico nan a sali for di nan lugar. NI POLIS MES! Nos ta spera nan hefenan hala nan atencion pa casonan similar no ripiti!