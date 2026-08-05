Reflexion Diaranson 5 Augustus 2026.

Awe nos ta lanta mainta bon tempran pa core rond den ceronan, paso e ta bon pa pulmon, alma y curason !!
Piki jerba buska flor…..
Pesey nos ta hopi contento cu nos bon Dios y nos kier gradici nos Señor pa e enorme amor cu E tin pa nos.
Nos Fe y amor pa nos bon Dios tambe ta hopi grandi pa nos mustra con agradecido nos ta.
Awe caba ta corta siman den dos.
Nunca keda stence riba cosnan mundano paso nos lo keda warda pa semper.
Nos mester sa pa buska nos salud. Buska nos futuro paso nada ta cai for di cielo.
Señor a regala nos un mundo completo cu tur loke nos mester pa por biba felis.
Tur loke nos tin, tur loke nos por ta danki na nos bon Dios.
Keda stima bo bon Dios, keda resa y mustre bo Fe y confiansa.
E lo juda nos, E lo dirigi nos bida y lo guia nos pa e caminda priminti.