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Solo, Awa y Smile ta vakantie! Con pa Manten’e Nos Muchanan Hidrata durante e temporada calor.

09:31  August 5, 2026  Leave a comment

Den e temporada aki, nos solo ta skerpi! Mientras cu nos muchanan ta gosa di hunga pafo y haci diferente tipo di actividad, e calor por bira un peliger pa nan curpa chikito. Un di e cosnan mas importante pa nos como mayor ta pa percura cu nan ta keda bon hidrata.

Ora un mucha ta hunga, hopi biaha e ta lubida pa bebe awa y pa ora e reacciona riba e sensacion di sed, su cupra por ta hopi deshidrata. Pa yuda nos muchanan sigui goza di nan vakantie IBiSA tin 5 tip practico:

1. Haci awa mas atractivo y dushi: Si e mucha ta haya awa “laaf”, agrega pida di fruta fresco manera patia, anasa, kiwi, lamunchi, strawberry den su awa den un glas of copi transparente. E color y e sabor suave ta haci e awa “laaf” un poco mas interesante pa bebe!
2. Crea un “Hydration Break” ora di hunga: No warda te ora nan pidi pa awa. Pone horario fiho pa tuma un pauze di awa (mescos cu den Copa Mundial), por ehempel despues di cada wega of tur 30 minuut ora nan ta pafo.
3. Scohe frutanan cu hopi awa: Cuminda tambe ta hidrata! Ofrece snack fresco manera patia, druif, melon, komkomber y salada di fruta den oranan di mas calor.
4. Traha nan propio frio di fruta: En bes di p.e. ijscream cu hopi sucu agrega, traha frio na cas uzando juice natural. E ta dushi, refrescante y saludabel!
5. Bisti pa e clima y busca sombra: Evita e solo directo entre 11:00 AM y 3:00 PM. Bisti nan cu paña di tela fini y semper uza pechi y sunblock.

Manten’e nos muchanan hidrata no mester ta dificil. Cu un tiki creatividad y rutina, nos por haci e temporada di calor aki uno deportivo, saludabel y yen di alegria pa henter e famia.

Training, sports and football with child drinking water for fitness, health or endurance exercise. Wellness, summer and workout with young soccer player and bottle for electrolytes, relax and thirsty
Two little girls are having a water break on the running track at athletics club. One girl is standing with her hands on hips, the other is taking a big gulp of water from bottle.

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