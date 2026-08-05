Solo, Awa y Smile ta vakantie! Con pa Manten’e Nos Muchanan Hidrata durante e temporada calor.

Den e temporada aki, nos solo ta skerpi! Mientras cu nos muchanan ta gosa di hunga pafo y haci diferente tipo di actividad, e calor por bira un peliger pa nan curpa chikito. Un di e cosnan mas importante pa nos como mayor ta pa percura cu nan ta keda bon hidrata.
Ora un mucha ta hunga, hopi biaha e ta lubida pa bebe awa y pa ora e reacciona riba e sensacion di sed, su cupra por ta hopi deshidrata. Pa yuda nos muchanan sigui goza di nan vakantie IBiSA tin 5 tip practico:
Manten’e nos muchanan hidrata no mester ta dificil. Cu un tiki creatividad y rutina, nos por haci e temporada di calor aki uno deportivo, saludabel y yen di alegria pa henter e famia.