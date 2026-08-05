Pareha hibando nan cachonan cana banda di lama, 2 cacho riba caya a ataca e dama sinta na banda!

Diaranson atardi laat a drenta informe di cu cacho riba caya a ataca un dama na su brasa pariba di e warda di polis na Noord, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un pareha hibando nan 3 cachonan bay cana banda di lama ora di yegando e rotonde di Noord 2 cacho riba caya ta e dama sinta na banda den e pick-up cu 2 puppy den su brasa cu e afan di e cacho pa garanan a morde e dama na su brasa. E mordi aki tabata sangrando masha hopi mes y polis den su tas di emergencia a coy algo pa wanta e sangramento aki. Na yegada di e ambulans manera nan a mira e herida a bay cu e dama hospital pa haya su hangua y cosi.