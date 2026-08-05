[VIDEO] Dama cu a duna lus na cas su baby no a reacciona y a hiba ambos pa hospital, baby na CPR!

Diaranson atardi pa 6:58 central di polis ta wordo notifica pa Alarm Central pa asisti nan na un cas na Caya Frere Fredericus. Ta trata cu un señora lo a duna lus na un baby na cas y e baby no ta reaciona. A despacha polis pa e sitio y na yegada personal di ambulance ta pidi polis pa yuda sera caminda pa asina nan por transporta e baby cu maximo urgencia pa hospital. A transporta tanto e baby como tambe e mama pa asina haya asistencia medico avansa. Tur unidad di polis a yuda pa asina logra sera caminda pa ambulance por a yega mas lihe posibel hospital.
Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta desea e mama y e baby pronto recuperacion.