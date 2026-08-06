Reflexion Diahuebs 6 Augustus 2026.

Awe riba otro bunita dia nos lo kier gradici nos bon Dios pa hopi cos bunita cu e tin pa nos y pa ta cuida nos tur dia.
Nos por bisa cu nos mundo ta hopi bunita cu hopi cos pa nos diberti.
Semper mester papia den famia. Combersa abierto y wak si e chikitonan ta ok. Prome cu nan bira grandi y ta resulta cu cos a pasa sin mayornan sa.
Más leuw bo keda di hendenan bruha, mas trankil bo ta biba.
Hopi biaha nos kier carga culpa di algo cu nos no a hasi.
Hopi biaha nos kier pensa pa hasi lo mehor di nos mes, y nos famianan.
Pero semper tin cosnan cu no ta desea y ta presenta toch.
Corda tambe cu ta hasi hopi calor den e dianan aki y varios ciudadano a bai laga nos caba.
Cuida curpa pa e ola di calor cu ta suta nos.