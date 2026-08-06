Supervision di ‘Ley di Prijs’

ORANJESTAD – Entrante 15 di augustus 2026, Minister di Finanzas, Asuntonan Economico y Sector Primario ta introducie supervision riba ‘Ley de Prijs’ (Bestuurlijke HandhavingPrijzenverordening)
E meta di e supervision di e ‘Ley di Prijs’ ta pa tur comerciante respeta e prijs di productonan basico di primera necesidad (Canasta Basico), cualnan ta stipula pa gobierno. Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) taeherce e supervision di e ‘Ley di Prijs’, specificamente riba maneho y cumplimento di prijsnan di e productonan di canasta basico, y riba indicacion di prijs riba tur producto nasupermercadonan.
Conforme e cambio den e ‘Ley di Prijs’, entrante 15 di augustus2026 gobierno ta impone boet na tur supermercado y distribuidor mayoritario cu no ta cumpli cu e prijs maximostipula pa productonan di e Canasta Basico.
Controladornan di DEACI ta eherce control rutinario of segunkeho na tur supermercado. Durante control nan ta verifica si e prijs no ta mas halto cu e prijsnan maximo stipula pa gobierno y si tur producto tin indicacion di prijs. Den caso di un infraccionriba e ley lo actua conforme e procedura stipula cual por ta un Last Onder Dwangsom of un boete.