[VIDEO] Accidente semi-frontal cu hende herida na Jan Flemming

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Jan Flemming, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda e chauffeur di un pick-up cu a bay bira na su man robes pero e no a ripara un Nissan March di direccion contrario y a bay dal semi-frontal riba dje. Debi na e impacto e chauffeur di e March a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima mane sitio mes. E chauffeur di e pick-up cu no por a mustra cu su papelnan ta completamente na ordo ni e chauffeur di e March.