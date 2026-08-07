Reflecion Diabierna 7 Augustus 2026.

Nos bon dia cu hopi alegria pasobra ta un fin di siman.
Maske cu nos ta den vakantie, toch e trahadornan ta contento cu e diabierna pa por relaha.
Nos mester corda riba nos bon Dios y nos kier gradici Señor pa tur cos.
Hesus a tene man di su dicipelnan y a bisa nan pa no tene miedo.
Tambe Hesus ta bisa su pueblo pa tuma nan mesun cruz.
Aki nos ta mira cu Hesus a carga su cruz pa pika di mundo e tempo aya.
Pero nos mes mester sinja carga nos cruz tambe.
Ora nos ta completamente den paz cu nos mes no tin nada pa tambalia nos mas.
Ni cu nan insultabo, ni criticabo, ni despreciado paso bo ta manera un baranca fuerte.
Nos mester buska serenidad, pasobra serenidad tin e bida bon pa nos.
Nos no mester tin miedo di e tereno mas skur, pasobra nos bon Dios ta cana bandi nos, y ta cuida cada paso cu nos dal.