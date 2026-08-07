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PERSONA ATRACA NA HUBADASTRAAT

10:20  August 7, 2026  Leave a comment

—Cuerpo Policial Ta Informa—

PERSONA ATRACA NA HUBADASTRAAT

Diabierna despues di 1’or marduga central di polis ta ricibi un yamda na unda e prome e informe ta menciona cu un homber lo a wordo atraca na Hubadastraat.

Central di polis ta despacha patruya pa e sitio di e sucedido.
Na yegada di polis na Hubadastraat nan ta wordo acerca pa un homber.

E ta conta polis cu e lo a caba di yega su cas y tres hende homber bisti na preto cu cara tapa lo a saca un arma di candela riba dje, a bay cu su cartera cu placa aden y su auto.

E sospechosonan lo mester ta papia papiamento y spaño.

Di biaha diferente unidadnan policial a cuminsa cu e busceda pa cu e sospechosonan.

Departamento di Atraco Team a presenta tambe polis technico pa haci nan investigacion.

Un rato despues un unidad di polis a bin topa cu e auto cu a wordo horta na altura di Bushiri. E auto a wordo confisca relaciona cu e investigacion andando.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na personan cu a wak algo of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.

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