—Cuerpo Policial Ta Informa—
PERSONA ATRACA NA HUBADASTRAAT
Diabierna despues di 1’or marduga central di polis ta ricibi un yamda na unda e prome e informe ta menciona cu un homber lo a wordo atraca na Hubadastraat.
Central di polis ta despacha patruya pa e sitio di e sucedido.
Na yegada di polis na Hubadastraat nan ta wordo acerca pa un homber.
E ta conta polis cu e lo a caba di yega su cas y tres hende homber bisti na preto cu cara tapa lo a saca un arma di candela riba dje, a bay cu su cartera cu placa aden y su auto.
E sospechosonan lo mester ta papia papiamento y spaño.
Di biaha diferente unidadnan policial a cuminsa cu e busceda pa cu e sospechosonan.
Departamento di Atraco Team a presenta tambe polis technico pa haci nan investigacion.
Un rato despues un unidad di polis a bin topa cu e auto cu a wordo horta na altura di Bushiri. E auto a wordo confisca relaciona cu e investigacion andando.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na personan cu a wak algo of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.